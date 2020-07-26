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Власти Карелии провалили план по сбору доходов от продажи активов

Новости. Экономика
16:06, 26 Июля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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У республики не осталось активов с высокой ликвидностью, чтобы покрыть дефицит бюджета.

Республиканские власти в очередной раз проваливают самими же установленный план по сбору доходов от продажи материальных и нематериальных активов.

По данным министерства финансов Карелии, в первой половине нынешнего года поступления в региональный бюджет этого вида доходов составили всего около 4,4 миллиона рублей. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом они сократились на 70 процентов, а годовой план по сбору доходов от реализации республиканских активов пока выполнен лишь на 1 процент.

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Комментарии

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German
2020-07-26 17:20:44
Неудивительно . Пора ордена " Сампо" раздавать хероям .
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