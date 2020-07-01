Минфин Карелии раскрыл основные показатели казны республики: бюджет профицитный

Министерство финансов региона отчиталось об исполнении основных показателей бюджета республики Карелия на первое июня текущего года.

С января по май 2020 года поступление доходов в казну республики составило 20,8 млрд рублей, расходные обязательства исполнены в сумме 19,6 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил 1,2 млрд рублей, сообщили в Минфине региона.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 9 млрд 833,6 млн рублей, или 47,2 % от общего объема доходов.

В структуре расходов наибольший удельный вес – 70,7 % - составляют расходы на социально-культурную сферу (13 млрд 864 млн рублей).

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