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Минфин Карелии раскрыл основные показатели казны республики: бюджет профицитный

Новости. Экономика
10:02, 02 Июля 2020
фото: Столица на Онего
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Министерство финансов региона отчиталось об исполнении основных показателей бюджета республики Карелия на первое июня текущего года.

С января по май 2020 года поступление доходов в казну республики составило 20,8 млрд рублей, расходные обязательства исполнены в сумме 19,6 млрд рублей. Таким образом, профицит бюджета составил 1,2 млрд рублей, сообщили в Минфине региона.

Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 9 млрд 833,6 млн рублей, или 47,2 % от общего объема доходов. 

В структуре расходов наибольший удельный вес – 70,7 % - составляют расходы на социально-культурную сферу (13 млрд 864 млн рублей).

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-07-02 12:06:30
И что хорошего? Профицитный бюджет может себе позволить только нерадивый хозяйственник.
User
2020-07-02 11:04:50
Если бюджет профицитный, зачем Парфенчиков ввел режим жесткой экономии? "Не понятно, Спилберг!"(с).
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