Власти Карелии рассчитывают, что гастарбайтеры в 2022 году заплатят в бюджет 60 млн рублей налогов

Поступления в бюджет Карелии от налога на доходы иностранных работников на предприятиях республики в 2022 году вырастут до 60 млн рублей в результате увеличения стоимости патента.

Такие расчеты содержатся в пояснительной записке к законопроекту об изменении размера платежей, которые должны вносить гастарбайтеры, работающие в Карелии на основании патента.

«Ежемесячный фиксированный авансовый платеж иностранных граждан, работающих на территории Республики Карелия на основании патента, составит 6917 рублей в месяц. Поступления в доход бюджета Республики Карелия от суммы налога на доходы физических лиц данной категории налогоплательщиков в 2022 году могут составить порядка 60 миллионов рублей», — говорится в документе.