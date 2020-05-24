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Власти Карелии рассчитывают, что Толвуе и Великой Губе инвесторы построят мини-отели

Новости. Общество
08:05, 25 Мая 2020
фото: © shutterstock
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о ремонте дороги Великая Губа – Оятевщина, которая будет ближайшей до острова Кижи.

"Что касается региональных трасс, работы в очень хорошем темпе идут на дороге Великая Губа – Оятевщина. Там уже началась укладка асфальта. С июля – августа сможем микроавтобусами доставлять туристов к берегу, а там - на Кижи. Уже сейчас предлагаем бизнесу в Толвуе и Великой Губе строить мини-отели", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в 2022 году планируем привести в порядок дорогу до Великой Губы и тогда сможем отправлять по ней большие автобусы и до Медгоры спроектировать железнодорожный туристический маршрут. Переговоры об этом ведутся с "РЖД".

Ранее Управление капитального строительства Карелии объявило аукцион для выбора компании, которая построит в Заонежье автодорогу до причала напротив острова Кижи.

 

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