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Власти Карелии рассчитывают на строительство 4-полосной автодороги от Петрозаводска до Кондопоги

Новости. Общество
16:18, 01 Октября 2021
фото: © TINAOMOS.NEWS

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Участок автомагистрали «Кола» между Петрозаводском и Кондопогой может быть реконструирован для организации там 4-полосного движения.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы ждем скорейшего решения вопроса по строительству 4-полосной дороги в рамках единой агломерации Петрозаводск-Кондопога», — сказал губернатор.

Этот проект, по его словам, планируется в рамках комплекса мероприятий по повышению транспортной доступности Петрозаводска для жителей соседних районов республики. С этой целью будет отремонтирована федеральная дорога в сторону Рыбреки и дальше к границе с Ленинградской областью. Кроме того, близится к завершению ремонт дорог, соединяющих Петрозаводск с территориями, где расположены многочисленные дачные кооперативы — в сторону Машезера и Ялгубы.

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Комментарии

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баян
2021-10-01 17:21:49
Мечтать не вредно?
Вася
2021-10-01 16:58:44
В России будет алтын.
Os
2021-10-01 16:47:57
И трамвай пустить или троллейбус по нему.
Гость
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