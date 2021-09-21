Власти Карелии рассчитывают на строительство 4-полосной автодороги от Петрозаводска до Кондопоги

Участок автомагистрали «Кола» между Петрозаводском и Кондопогой может быть реконструирован для организации там 4-полосного движения.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Мы ждем скорейшего решения вопроса по строительству 4-полосной дороги в рамках единой агломерации Петрозаводск-Кондопога», — сказал губернатор.

Этот проект, по его словам, планируется в рамках комплекса мероприятий по повышению транспортной доступности Петрозаводска для жителей соседних районов республики. С этой целью будет отремонтирована федеральная дорога в сторону Рыбреки и дальше к границе с Ленинградской областью. Кроме того, близится к завершению ремонт дорог, соединяющих Петрозаводск с территориями, где расположены многочисленные дачные кооперативы — в сторону Машезера и Ялгубы.