Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:26, 26 Июля 2018

Власти Карелии рассказали, какие продукты понравились шейху Бахрейна

По теме

Нержавеющая труба в специализированном магазине
26.07.18 13:04
Зам Мирошник рассказала о "звероподобных усилиях" при получении лицензии для медблока в лагере
26.07.18 13:01
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре
26.07.18 13:01
Все новости
Загрузка...

Шейх Бахрена Ахмед Бен Халифа Бен Мубарак Аль Халиф побывал в представительстве Карелии в Москве.

Как сообщается в Instagram представительства, в ходе встречи заместитель главы Карелии Владимир Тимофеев продемонстрировал высоким гостям видеоролик о торгово-экономическом потенциале республики и представил возможность продегустировать продукцию известных карельских компаний под брендом "Сделано в Карелии".

"Особый интерес у участников презентации вызвали форель слабосоленая, холодного и горячего копчения, икра, молочная продукция и сыр в ассортименте. Предпочтения участников презентации-дегустации были также отданы уникальному карельскому иван-чаю, клюкве вяленой с кедровыми орешками и цукатам. Гостей впечатлили сиропы, морсы, варенье и мед. Приятно удивило участников дегустации и соотношение цена-качество", - отмечается в сообщении.

В ходе презентационной дегустации обсуждены возможности организации прямых поставок карельских продуктов в Бахрейн, уточнили в представительстве Карелии.

 

По теме

Нержавеющая труба в специализированном магазине
26.07.18 13:04
Зам Мирошник рассказала о "звероподобных усилиях" при получении лицензии для медблока в лагере
26.07.18 13:01
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре
26.07.18 13:01
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2018-07-26 11:44:30
т.е., есть основания для череды ответных визитов?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

25.07.2018 13:29
Капитал
"Отъелись и стали красавицами"
Как живут сегодня пряжинские коровы, около года назад пережившие страшный голод?
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Петросовет – за школу и садики 2
18.07.2018 15:32
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:09
Частная жизнь
Погорельцы
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»