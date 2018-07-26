Власти Карелии рассказали, какие продукты понравились шейху Бахрейна

Шейх Бахрена Ахмед Бен Халифа Бен Мубарак Аль Халиф побывал в представительстве Карелии в Москве.

Как сообщается в Instagram представительства, в ходе встречи заместитель главы Карелии Владимир Тимофеев продемонстрировал высоким гостям видеоролик о торгово-экономическом потенциале республики и представил возможность продегустировать продукцию известных карельских компаний под брендом "Сделано в Карелии".

"Особый интерес у участников презентации вызвали форель слабосоленая, холодного и горячего копчения, икра, молочная продукция и сыр в ассортименте. Предпочтения участников презентации-дегустации были также отданы уникальному карельскому иван-чаю, клюкве вяленой с кедровыми орешками и цукатам. Гостей впечатлили сиропы, морсы, варенье и мед. Приятно удивило участников дегустации и соотношение цена-качество", - отмечается в сообщении.

В ходе презентационной дегустации обсуждены возможности организации прямых поставок карельских продуктов в Бахрейн, уточнили в представительстве Карелии.