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Новости. Общество
18:40, 16 Января 2019
фото: РИА Новости / Антон Денисов

Власти Карелии рассказали, куда жаловаться переселенцам при недочетах в новостройках

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Гарантия от застройщика на общедомовые и инженерные конструкции составляет пять лет, на крышу – десять лет, сообщили в Минстрое Карелии.

По данным ведомства, сданные по программе переселения из аварийного жилья дома, находятся под особым контролем правительства Карелии. Жители, получившие в прошлом году ключи от новых квартир, активно заселяются, заключают договоры по обслуживанию с управляющими компаниями.

В случае выявления замечаний по качеству сданных квартир, до выбора собственниками управляющей компании, либо проведения конкурса по ее выбору, можно обращаться по телефонам компаний, с которыми органы местного самоуправления заключили срочные договоры на обслуживание многоквартирных домов:

г. Кемь (54- и 8-кв дома): МУП "Кемское ЖКХ" - 8 (911) 054-77-46;
г. Сортавала (43-кв дом): ООО "Союзремстрой" - 8 (81430) 440-05,8 (921)-621-13-01;
п. Рускеала (16-кв дом): Администрация рускеальского сельсовета – 8 (81430) 3 -33-35;
п. Матросы (8-кв дом): УК "Вектор чистоты" - (8142) 33-20-07;
п. Пряжа (77-кв дом): УК "Вектор чистоты" - (8142) 33-20-07;
Олонец (36-кв дом): ООО "Гепард" - 8 (953) 531-19-23;
с. Шелтозеро (12-кв дом): администрация поселения - 8 (8142) 53-93-71;
пгт. Лоухи (21-кв дом): ООО "ЭКО" – 8 (81439) 512-220.

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