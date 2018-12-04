Власти Карелии рассказали о строительстве объектов по ФЦП

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Министры на совещании с главой Карелии Артуром Парфенчиковым отчитались о начале подготовительных работ к строительству еще четырех объектов по федеральной целевой программе к 100-летию региона.
"В ряде районов на объектах уже идут подготовительные работы: в Сортавале - по реконструкции стадиона средней школы №3, в Ляскеля – по строительству нового детского сада. Строительно-монтажные работы начались на автодороге Медвежьегорск -Толвуя-Великая Губа. В с. Спасская Губа Кондопожского района подрядчик проводит необходимые процедуры для строительства котельной", - сообщили в пресс-службе правительства.
Планируется строительство дома-интернат в Суоярви.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газете "Вести Карелии".
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