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Новости. Общество
12:17, 09 Июля 2019
фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Власти Карелии рассмотрят предложение инвесторов по экологичной утилизации отходов

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Власти Карелии рассматривают предложение инвестора о переработке мусора при помощи энергетических капсул. Новая экологически чистая технология работает без сжигания ТКО.

Об этом 8 июля в ходе прямой линии с жителями Карелии рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

"Мы поставим инвесторам очень серьёзные условия по переработке, сами оценим эффект и экологичность.  Проект важен еще и с точки зрения реформирования системы ЖКХ, особенно на севере, куда в ближайшее время вряд ли придет природный газ, но нам нужно отказываться от мазута и угля. Если мы придем к пониманию, что это самый выгодный и самый экологичный проект, тогда, возможно, территориальную схему обращения с отходами скорректируем ", – отметил Артур Парфенчиков.

Современная концепция Hardferm ("Хардферм") - инновационное технологическое решение, запатентованное в 2017 году. Технология позволяет получить биогаз и биогрунт из отсортированных твердых коммунальных отходов. В процесс может быть вовлечено от 60% до 80% сырья. От 20% до 40% отсортированного сырья будет направлено на глубокую переработку. Продуктом такой переработки станет стекло, пластиковые гранулы, резиновая крошка.

Отмечается, что биогаз и биогрунт можно получить даже из очень загрязнённых отходов.  Биогаз мажет быть использован в качестве топлива на котельных, а получаемый экологический грунт - для технологической пересыпки слоёв отходов на самом полигоне, создания слоя почвы при рекультивации поверхности полигона, в качестве грунта для лесонасаждений и т.п.

Заводы технологии "Хардферм" строятся по модульному принципу, количество энергетических установок рассчитывается в зависимости от потребности. Минимальная конфигурация обеспечивает переработку 12 тысяч тонн биоотходов в год, при этом вырабатывается приблизительно 0,55 МВт/час электрической энергии и 0,5 МВт/час тепловой энергии. Технологии позволяют строить такие комплексы на уже существующих полигонах ТКО, а также при их рекультивации.

"Хардферм" позволяет минимизировать процент захоронения отходов и служит альтернативой сжиганию мусора, так как не предполагает горения, из-за которого возможно образование пыли и высокотоксичных газов.

Другое преимущество капсул — их мобильность. По словам Артура Парфенчикова, такие установки можно будет использовать не только на полигонах, которые планируется создать в Прионежском и Сегежском районах, но и в других частях республики.

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