Власти Карелии расставили фотоловушки на помойках

С помощью установленной фотоловушки удалось обнаружить нарушителей, выбросивших строительные отходы на контейнерной площадке.

Сеть из фотоловушек, приобретенных ГКУ РК «Карелприрода», установлена на контейнерных площадках Петрозаводска. Об этом сообщает Минприроды Карелии со ссылкой на ГКУ РК «Карелприрода».



«Компактные устройства с датчиками движения работают круглосуточно. Устройства «ловят» всех нарушителей, выбрасывающих строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, которые запрещено складировать в местах накопления ТКО», — говорится в заявлении министерства.



Недавно фотоловушка зафиксировала, как неизвестные выгрузили из автомобиля большое количество автопокрышек и строительных отходов на одну из контейнерных площадок города. Граждане также прислали в ГКУ РК «Карелприрода» видеоматериалы, где запечатлен данный инцидент.



Сейчас инспекторы совместно с правоохранительными органами устанавливают собственника машины, из которой выгрузили строительные отходы. Им грозит штраф.