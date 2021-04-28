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Власти Карелии расставили фотоловушки на помойках

Новости. Общество
11:58, 29 Апреля 2021
фото: © Минприроды Карелии
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С помощью установленной фотоловушки удалось обнаружить нарушителей, выбросивших строительные отходы на контейнерной площадке.

Сеть из фотоловушек, приобретенных ГКУ РК «Карелприрода», установлена на контейнерных площадках Петрозаводска. Об этом сообщает Минприроды Карелии со ссылкой на ГКУ РК «Карелприрода».

«Компактные устройства с датчиками движения работают круглосуточно. Устройства «ловят» всех нарушителей, выбрасывающих строительный мусор, автопокрышки и другие отходы, которые запрещено складировать в местах накопления ТКО», — говорится в заявлении министерства.

Недавно фотоловушка зафиксировала, как неизвестные выгрузили из автомобиля большое количество автопокрышек и строительных отходов на одну из контейнерных площадок города. Граждане также прислали в ГКУ РК «Карелприрода» видеоматериалы, где запечатлен данный инцидент.

Сейчас инспекторы совместно с правоохранительными органами устанавливают собственника машины, из которой выгрузили строительные отходы. Им грозит штраф.

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Комментарии

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Неравнодушный
2021-04-29 15:02:33
От животных, даже от слонов, Природе вообще никакого вреда, а от человека дофига. Непонятно, кто тупые.
Изя
2021-04-29 14:13:44
Убирать помойки надо . а не фотоловушки ставить . бездельники в кучу ( на помойке ) собрались :)
кир
2021-04-29 12:40:04
Быстро и кратко. Нашли, установили. 90 дней принудительных работ. Пофиг нам пустая болтовня.
stranger
2021-04-29 12:20:41
А в кабинетах, забыли?
Off
2021-04-29 12:15:11
все знают , что Кир ..фотоловушкой подрабатывает . Еще там видели мужичков в колготках . :)
кир
2021-04-29 12:09:48
Были убиты на месте. Как вариант.
врунофф
2021-04-29 12:01:30
рогалевич раньше очень любил помойки фотографировать, а теперь не любит. Почему ? - интересуются избиратели Сегежского района.
Гость
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