Власти Карелии реорганизовали Управление по туризму

Постановлением правительства Карелии функции Управления по туризму переданы в Минэкономразвития республики.

С 1 марта функции Управления по туризму и подведомственного ему учреждения «Туристский информационный центр» будут переданы в Министерство экономического развития и промышленности Карелии. Передача полномочий позволит сосредоточить ресурсы Управления на исполнении отраслевых функций, сообщается на сайте регионального правительства.

В Минэке республики напомнили, что в связи с ростом внутреннего туристического потока в России на федеральном уровне было принято решение о передаче функций Ростуризма в Министерство экономического развития России с целью оказания различных видов господдержки бизнесу для создания новых мест размещения, развития объектов показа, инфраструктуры.

«Мы должны использовать все имеющиеся возможности по привлечению федеральных средств для развития туризма в нашей республике. В этих целях создана аналогичная структура на уровне региона. Безусловно, все лучшее будет сохранено, но появятся новые формы поддержки предпринимателей. Также это позволит повысить эффективность реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Уверен, что такая важная для экономики региона сфера, как туризм, может вносить больший вклад в развитие региона, этим и будем мы заниматься с предпринимательским сообществом и деловыми объединениями», - отметил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев.

Ранее сообщалось, руководитель Управления по туризму республики Анна Борчикова ушла в декретный отпуск.