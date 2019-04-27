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Новости. Общество
10:00, 27 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

Власти Карелии: школа в поселке Пай закрыта не будет

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Министерство образования Карелии не имеет планов по закрытию школы в поселке Пай, сообщили в правительстве республики.

Власти Карелии заявили об отсутствии планов по закрытию учебного заведения в поселке Пай. Текст соответствующего заявления опубликован на сайте правительства.

"Министерство образования Карелии не обладает юридическими фактами для прекращения деятельности МОУ "Пайская основная общеобразовательная школа №8" Прионежского района республики. Стоит напомнить, что решение о реорганизации образовательных учреждений принимает их учредитель. В данном случае - администрация Прионежского муниципального района. По фактам, изложенным в средствах массовой информации о якобы планирующемся закрытии Пайской школы, Минобр Карелии сообщает, что администрация местного самоуправления на республиканский уровень с подобным предложением не обращалась", - заявили в региональном правительстве.

В настоящий момент в школе обучается 26 человек, в новом учебном году планируется открытие 1 класса, отмечается в сообщении органов власти.

Ранее в Сети появилась информация, что родители учеников из поселка Пай Прионежского района выступили против оптимизации местной школы. Паблик "Отражение. Карелия" в соцсети "Вконтакте" сообщал, что родители подготовили петицию районному руководству, в которой сформулировали свои требования против закрытия учебного заведения.

"Основанием для обращения послужила информация в сети интернет в конце декабря 2018 года, в которой сообщалось, что наша школа находится в списке по закрытию школ в РК, – писали родители. – И только 1 апреля 2019 года администрацией школы было проведено ознакомительное родительское собрание, на котором родители были проинформированы о возможности поступления их детей в учреждения Петрозаводска с круглосуточным проживанием. То есть нашим детям, учащимся 5-9 классов, было предложено обучение в школе искусств и кадетском корпусе Петрозаводска. В ходе обсуждения родители высказали свое категорическое несогласие, так как они считают, что дети должны жить в семье и обучаться по месту жительства".

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Комментарии

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Серж
2019-04-27 10:13:33
Кто во что горазд , каждая власть лепит своё . Кто врёт не понятно .
Гость
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