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Власти Карелии соглашаются снижать кадастровую стоимость недвижимости по заявкам владельцев

Новости. Общество
12:29, 08 Сентября 2020
фото: pixabay
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Владельцы недвижимости в Карелии могут добиться уменьшения кадастровой стоимости, от которой зависит размер налога, в среднем на 60%.

Это следует из практики работы комиссии министерства имущества Карелии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости объектов недвижимости. О работе комиссии рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

В качестве примера она привела результаты заседания комиссии 1 сентября. В ходе заседания было рассмотрено 5 заявлений собственников земельных участков и объектов капитального строительства в Петрозаводске. Предприниматели оспаривали кадастровую стоимость объектов недвижимости на основании результатов проведенной рыночной оценки. 

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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