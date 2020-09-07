Власти Карелии соглашаются снижать кадастровую стоимость недвижимости по заявкам владельцев

Владельцы недвижимости в Карелии могут добиться уменьшения кадастровой стоимости, от которой зависит размер налога, в среднем на 60%.

Это следует из практики работы комиссии министерства имущества Карелии по рассмотрению споров о кадастровой стоимости объектов недвижимости. О работе комиссии рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова.

В качестве примера она привела результаты заседания комиссии 1 сентября. В ходе заседания было рассмотрено 5 заявлений собственников земельных участков и объектов капитального строительства в Петрозаводске. Предприниматели оспаривали кадастровую стоимость объектов недвижимости на основании результатов проведенной рыночной оценки. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".