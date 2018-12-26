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Новости. Общество
07:25, 26 Декабря 2018
фото: vk.com/club14931368

Власти Карелии сохранят центр детско-юношеского туризма в прежнем виде, заявил Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков внес изменения в планы по реорганизации центра детско-юношеского туризма после договоренности о сотрудничестве с московской фирмой, которая вызвалась финансировать центр.

"Мы провели ряд консультаций с сотрудниками и педагогами центра, обсудили сложившуюся ситуацию с членом координационного Совета по развитию детского туризма Сергеем Минделевичем. Тема также получила широкое обсуждение на площадке Общественной палаты РК. Нам удалось найти компромиссное решение", - написал на своей странице "ВКонтакте" Артур Парфенчиков.

Он отмечает, что московская компания "Стоунхедж" готова оказать безвозмездную финансовую поддержку Республиканскому центру детско-юношеского туризма.

"Это тот редкий случай, когда оказанная спонсорская помощь благотворителей позволит нам скорректировать ранее намеченные планы и сохранить в прежнем объеме работу учреждения. А именно - республиканский центр детско-юношеского туризма продолжит свою деятельность в здании по ул.Л.Толстого, а директору Центра детско-юношеского туризма Галине Степановой будет предложена должность заместителя директора Ресурсного центра дополнительного образования по туристко-краеведческой работе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в августе правительство Карелии приняло решение объединить в одну структуру Ресурсный центр развития дополнительного образования, Республиканский эколого-биологический центр имени Кима Андреева и Республиканский центр детско-юношеского туризма.

В настоящее время, по словам Парфенчикова, 30 млн рублей сроком на 3 года будут выделены АО "Стоунхедж" на обеспечение деятельности Центра по краеведческой работе и туризму, приобретение туристского снаряжения и оборудования для образовательных программ, а также на ремонт помещений РЦДЮТ. В адрес руководства компании направлено письмо о готовности к сотрудничеству.

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