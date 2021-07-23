Власти Карелии сообщили о локализации половины действующих лесных пожаров

Почти половина действующих лесных пожаров в Карелии на площади 4185 гектар локализована.

Об этом говорится в официальном сообщении правительства Карелии.

Уточняется, что это данные на 12.00 24 июля.

«На текущий момент в регионе действует 18 лесных пожаров на площади 10926 га в Муезерском, Лахденпохском, Беломорском, Пряжинском, Сегежском, Суоярвском, Кондопожском, Питкярантском районах. 9 пожаров на площади 4185 га локализованы», — сказано в сообщении.

К тушению привлечено около 800 человек: Карельский центр охраны лесов, арендаторы, МЧС, отряды противопожарной службы, добровольцы, ФБУ «Авиалесоохрана», а также 31 человек из Архангельской и Мурманской областей и 135 единиц техники.