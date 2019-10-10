На Сегежском ЦБК сократили 300 человек

Информация о сокращении трехсот работников градообразующего предприятия прозвучала во время заседания парламентского комитета Законодательного собрания Карелии.

О сокращении на Сегежском ЦБК сообщила глава администрации Сегежского района Марина Гусева на заседании комитета по законности и правопорядку Заксобрания Карелии.

На комитете рассматривался вопрос профилактики роста подростковой преступности. Гусева связала проблемы подростков с обстановкой в их семьях, где зачастую взрослые не имеют работы.

"Правонарушения в Сегеже совершают дети, у которых мать-одиночка, или родители, которые сегодня не работают нигде. Очень много людей, которые сегодня не работают. Мы понимаем ситуацию, закрылся алюминиевый завод, на котором работали родители, приезжающие из Сегежи. Сегодня сокращение идет и на ЦБК, независимо от того, что ЦБК развивается. Но 300 человек на протяжении месяца было сокращено", - сказала Марина Гусева.

"Поэтому сегодня вот эта вот обстановка социальная, конечно, раскачана. И думаю, что все наладится. Все наладится, потому что на заводе у нас будут открываться новые предприятия сегодня. И на промплощадке сегодня у нас открываются предприятия", - сказала Гусева.