Власти Карелии уменьшили величину прожиточного минимума населения

Величина прожиточного минимума для всех групп населения Карелии за 4 квартал сократилась по сравнению с 3 кварталом 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики.

В третьем квартале 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 14467 рублей, а на четвертый квартал это сумма установлена в размере 14196 рублей.

Исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются размеры государственной адресной социальной помощи незащищенным категориям населения. Также к этому показателю привязан МРОТ.

На сколько сократился прожиточный минимум для трудоспособных жителей, пенсионеров и детей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".