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Власти Карелии уменьшили величину прожиточного минимума населения

Новости. Общество
14:41, 23 Марта 2021
фото: pixabay
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Величина прожиточного минимума для всех групп населения Карелии за 4 квартал сократилась по сравнению с 3 кварталом 2020 года.

Это следует из постановления правительства республики.

В третьем квартале 2020 года величина прожиточного минимума на душу населения составляла 14467 рублей, а на четвертый квартал это сумма установлена в размере 14196 рублей.

Исходя из величины прожиточного минимума рассчитываются размеры государственной адресной социальной помощи незащищенным категориям населения. Также к этому показателю привязан МРОТ.

На сколько сократился прожиточный минимум для трудоспособных жителей, пенсионеров и детей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-23 15:40:43
Кризис, надо же экономить, однако.
театральный критик
2021-03-23 15:35:10
Либерастне лишь бы визжать. Узбагойтесь, вас это не касается :)
Off
2021-03-23 16:49:45
театральный критик, ага они "визжат" в думе и плюют на тебя .
Изя
2021-03-23 15:26:45
Парфенчиков молодец , подтягивает прожиточный уровень карелов к своей зарплате и доходу , Видно . что заботится о людях . :)
David .
2021-03-23 14:51:07
Чё-то мало уменьшили! Сразу в двое, все равно никто не будет протестовать!
кир
2021-03-23 15:04:51
Davidка не доживет до пенсии,- сказал кот-провидец. Он злобой исходит каждый день, которая его и поглотит.
Off
2021-03-23 16:51:15
кир,
Обществом всегда осуды гневной,
Порицанья удостоен пьяница.
Будучи рабом привычки вредной,
Он таков как кот – не притворяется.
Гость
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