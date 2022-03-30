Власти Карелии увеличили финансирование программы переселения в республику соотечественников из-за рубежа

Большую часть средств на реализацию программы регион получит из федерального бюджета.

Правительство Карелии внесло изменения в региональную программу переселения в республику соотечественников из-за рубежа, утвержденную в феврале 2019 года. Эти изменения предусматривают, в частности, увеличение общих объемов ее финансирования.

Так, если изначально в 2022 году на содействие переселению соотечественников из-за рубежа в республике планировалось направить 1 миллион 670 тысяч рублей, то теперь эта сумма выросла до 1 миллиона 800 тысяч. Объем финансирования программы на 2023 год увеличен с 1 миллиона 586 тысяч до 1 миллиона 830 тысяч рублей, на 2024 год — до 1 миллиона 860 тысяч, а на 2025 год — до 1 миллиона 900 тысяч рублей. Большую часть средств на реализацию программы Карелия получит из федерального бюджета.