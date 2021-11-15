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Владимир Путин рассказал, почему «Единая Россия» осталась партией-лидером

Новости. Политика
16:37, 04 Декабря 2021
фото: вести.ру / скриншот с видеотрансляции

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Президент напомнил о «народной программе», выступая на съезде ЕР.

Владимир Путин дистанционно обратился к участникам съезда «Единой России», который состоялся сегодня в Москве. Свою речь он начал с итогов осенних выборов, которые, по словам главы государства, проходили в «неординарных условиях». Тем не менее, «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером.

«Ещё раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для её стабильного, эффективного развития. Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям », — отметил Президет.

Партия предложила россиянам конструктивную повестку и вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов. Она была основана на предложениях жителей всех российских регионов, которые собирались на специальном сайте, и принять участие в оставлении программы мог каждый россиянин. Поэтому вскоре появилось и прижилось название «народная программа».

Всего «Единая Россия» получила более 2 миллионов обращений, которые были детально проанализированы и определили стратегию развития России на ближайшие пять лет. Среди ее приоритетов — газификация всех российских регионов к 2030 году.

«Мы тоже собирали предложения жителей нашей республики, — рассказывает депутат Заксобрания Карелии от „Единой России“ Ольга Шмаеник. — Их можно было оставить в электронном виде, также работали волонтеры партии. В результате от Карелии было много обращений, связанных с газификацией и поддержкой как отрасли сельского хозяйства, в целом, так и людей, готовых переехать в сельскую местность».

Также в число важных направлений вошли поддержка семей с детьми, доступность здравоохранения, развитие профессионального образования, дальнейшее расселение аварийного жилья строительство и капремонт школ, массовая закупка транспорта для российских регионов. Только этой осенью Карелия дважды получила по 28 школьных автобусов, которые отправились в районы республики.

Владимир Путин отметил, что Приоритеты народной программы отражены в федеральном бюджете на следующие три года: «этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них — увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».

В заключении Президент отметил, что каждое слово должно становиться реальным делом: «считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать».

Также Президент подчеркнул, что о проблемных вопросах, и о том, что пока не получается, необходимо говорить честно и предлагать возможные решения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Goxa
2021-12-04 19:27:39
18.03.2008

В мае документ, работа над которым по поручению президента РФ Владимира Путина продолжалась почти год, будет представлен на рассмотрение правительства. Подробности претворения концепции в жизнь должны содержаться в Прогнозе социально-экономического развития России к 2020-2030 годам.

К 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года. Вчера этот документ появился на сайте минэкономразвития.
Козьма
2021-12-04 19:48:28
Goxa, да Вы экстремист-иноагент , не иначе . Такое писать .
Изя
2021-12-04 18:20:11
Мдя , шо несут , даже и не понимаю , но явно не про Россию ))) :)
Сергеич
2021-12-04 18:04:07
Партия и путин - близнецы-братья... (с)
Митрофан
2021-12-04 17:51:24
Сдал за 21 год и говорит то уже не то .
Больной ковидом
2021-12-04 17:23:53
Порой лучше молчать ,чем говорить....
К примеру, у его секретаря ,усатого, одна жена в Англии,вторая жена и дочь - во Франции, третья с американским гражданством, сына из Англии "попросили", Навальный раскрыл этот "секрет", и ещё много всего ,но .....
Конечно, В.В.другой и говорит красиво ,и мы безусловно все ему верим...,однако ничего не меняется.
Митрофан
2021-12-04 17:53:00
Больной ковидом, а чем он лучше " усатого " по сути ?
Иван
2021-12-04 17:23:07
Про какую страну он говорит ? Лидер в чём , в каком месте и у кого ?? Что то с ним не так .
demari
2021-12-04 17:07:20
И я догадываюсь . что за это народ . Они работают в России , семьи держат на западе с лучшим климатом )
Они, учат всех патриотизъму , а портянки типа "нового ,полезного и сторожа -кира " ,за паек носятся кругами и лают на остальных ..охраняя хозяев :)
Иван
2021-12-04 17:40:45
demari, запретить их надо и всех люстрировать .
0ff
2021-12-04 17:35:20
demari, ты про фрау эмми ?
demari
2021-12-04 18:19:20
0ff, Про Валентину Гамбургскую.
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