Владимир Путин рассказал, почему «Единая Россия» осталась партией-лидером

Президент напомнил о «народной программе», выступая на съезде ЕР.

Владимир Путин дистанционно обратился к участникам съезда «Единой России», который состоялся сегодня в Москве. Свою речь он начал с итогов осенних выборов, которые, по словам главы государства, проходили в «неординарных условиях». Тем не менее, «Единая Россия» доказала, что по праву является партией-лидером.

«Ещё раз поздравляю вас с убедительной победой. Такой результат, безусловно, крайне значим для всей нашей страны, для её стабильного, эффективного развития. Ваш успех определили не громкие, привлекательные лозунги, за которыми зачастую нет ничего, кроме пустых, невыполнимых обещаний. У вас был другой стиль кампании, другой подход, само отношение к избирателям », — отметил Президет.

Партия предложила россиянам конструктивную повестку и вышла с программой, которую начала формировать задолго до выборов. Она была основана на предложениях жителей всех российских регионов, которые собирались на специальном сайте, и принять участие в оставлении программы мог каждый россиянин. Поэтому вскоре появилось и прижилось название «народная программа».

Всего «Единая Россия» получила более 2 миллионов обращений, которые были детально проанализированы и определили стратегию развития России на ближайшие пять лет. Среди ее приоритетов — газификация всех российских регионов к 2030 году.

«Мы тоже собирали предложения жителей нашей республики, — рассказывает депутат Заксобрания Карелии от „Единой России“ Ольга Шмаеник. — Их можно было оставить в электронном виде, также работали волонтеры партии. В результате от Карелии было много обращений, связанных с газификацией и поддержкой как отрасли сельского хозяйства, в целом, так и людей, готовых переехать в сельскую местность».

Также в число важных направлений вошли поддержка семей с детьми, доступность здравоохранения, развитие профессионального образования, дальнейшее расселение аварийного жилья строительство и капремонт школ, массовая закупка транспорта для российских регионов. Только этой осенью Карелия дважды получила по 28 школьных автобусов, которые отправились в районы республики.

Владимир Путин отметил, что Приоритеты народной программы отражены в федеральном бюджете на следующие три года: «этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них — увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума».

В заключении Президент отметил, что каждое слово должно становиться реальным делом: «считаю правильным, что вы теперь намерены ежегодно отчитываться перед людьми, рассказывать о конкретных делах партии, о том, что удалось сделать».

Также Президент подчеркнул, что о проблемных вопросах, и о том, что пока не получается, необходимо говорить честно и предлагать возможные решения.