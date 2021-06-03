КПРФ собирает предложения жителей, как вывести Карелию из социально-экономического кризиса

Карельские коммунисты разрабатывают программу вывода Карелии из социально-экономического кризиса и принимают предложения жителей республики.

Региональное отделение КПРФ выступило с призывом к жителям республики поучаствовать в разработке программы, реализация которой поможет прекратить деградацию, наблюдающуюся в регионе много лет. В ее основу лягут предложения КПРФ, связанные с сокращением расходов на власть, усилением роли государства в экономике (возвращение системы государственных и муниципальных предприятий), прекращением оптимизации в социальной сфере и другие.

«Республика Карелия находится в состоянии глубокого социально-экономического кризиса, который усугубился в период эпидемии коронавируса. Находящееся у власти правительство, которое представляет «Единую Россию», показало неспособность исправить это положение, - говорится в заявлении, которое было опубликовано в газете «Ленинская правда» и в официальной группе КПРФ в Карелии. - Результаты их деятельности - это катастрофическое положение, сложившееся в экономике и социальной сфере Карелии, - развал промышленности и сельского хозяйства, недостаточные темпы расселения ветхого жилья, отсутствие нормального транспортного сообщения в районах, высокие показатели безработицы и огромный республиканский долг.

Проведенная в течение последнего десятилетия «оптимизация» учреждений здравоохранения, образования и культуры на селе привела к массовому оттоку и вымиранию населения. В период эпидемии коронавируса в Карелии зафиксирован высокий уровень избыточной смертности. Смертность в Карелии более чем в 2 раза превышает рождаемость, люди массово покидают республику в поисках лучшей жизни за пределами региона. В Карелии ведется планомерное сокращение социальной сферы и наступление на права граждан, нуждающихся в социальной защите. Все это происходит с молчаливого одобрения Законодательного собрания, где большинство у "Единой России".

Как отметили в КПРФ, исправить существующее положение возможно, если поменять власть на выборах, которые пройдут в сентябре.

«Мы считаем, что только сильный и независимый от исполнительной власти парламент способен вывести республику из экономической ямы, в которой она оказалась, и остановить наступление на социальные права граждан».

По предложению лидера карельских коммунистов Евгения Ульянова основные пункты программы уже начли обсуждать в экспертном сообществе и районных отделениях партии. Первые встречи состоялись в Сортавале, Питкярантском, Пудожском и Сегежском районах.

"Мы хотим, чтобы в обсуждении программы КПРФ приняло участие как можно больше жителей Карелии. В этом случае она станет по-настоящему народной", - сказал Евгений Ульянов.

Предложения в Программу КПРФ может внести каждый житель республики. Пишите: npsr10@yandex.ru или по адресу: г. Петрозаводск, ул. Энгельса, д.10, офис 302.