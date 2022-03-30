Власти Карелии выделили более 70 млн рублей на расселение новых домов, которые признаны аварийными

Дома на севере Карелии, построенные для расселения «аварийки», сами оказались признаны аварийными.

10 многоквартирных домов Беломорского района, построенных в рамках реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2018 годы, признаны аварийными. Причина — ненадлежащее качество строительства. Жители этих построек в Беломорске и Сумпосаде будут расселены, информирует Минстрой Карелии.

На эти цели Беломорскому району выделено более 70 млн рублей. На 2022 год предусмотрено более 16 млн рублей, на 2023 — почти 55 млн рублей.

Также выделено порядка 8 млн рублей на снос аварийных

многоквартирных домов, расселенных в рамках Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2018 годы.

В отношении недобросовестных застройщиков в марте 2020 года Следственным управлением СК РФ по Республике Карелия были возбуждены уголовные дела. В августе 2021 года документы переданы в Беломорский районный суд для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности виновных лиц, а также о возмещении ущерба, рассказали в Минстрое.

Ранее Минстрой Карелии оценил влияние запрета импорта стройматериалов на программу по аварийному жилью.