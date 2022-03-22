Минстрой Карелии оценил влияние запрета импорта стройматериалов на программу по аварийному жилью

Запрет на импорт ряда строительных материалов и оборудования, введенный в рамках санкций против России, не повлияют на программу расселения аварийного жилья в Карелии.
Об этом заявил министр строительства республики Виктор Россыпнов.
По его словам, программа будет выполнена в установленные сроки.
«Расселение аварийного жилья в республике идет по плану. Сейчас мы готовим площадки под строительство домов для переселенцев из аварийного жилья в Суоярви. Следующий в планах Беломорск», - заявил министр.
Он заверил, что до конца 2023 года все аварийные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, будут расселены.
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