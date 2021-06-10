Власти Карелии выделили деньги на социальные рейсы «комет» до Заонежья

Парламент Карелии принял изменения в бюджете, согласно которым предусмотрено финансирование социальных рейсов «комет» из Петрозаводска до деревни Сенная Губа на другом берегу Онежского озера.

Об этом сообщил журналистам председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.

«10 млн рублей мы предусмотрели на субсидирование водных перевозок в Заонежье. В летний период — важнейшая проблема, и с этой проблемой к нам обращались не только жители Заонежья, но и города Петрозаводска, которые там имеют дачи и выезжают отдыхать», — сказал спикер.

Когда возобновятся рейсы «комет» до Заонежья, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».