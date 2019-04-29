Власти Карелии решили выделить ученым больше денег на исследования

Правительство Карелии готово увеличить софинансирование научных исследований в рамках соглашения с Российским фондом фундаментальных исследований в 2019 году.

Ранее на софинансирование научных исследований в рамках соглашения с РФФИ в карельской казне была зарезервирована сумма в размере 1 млн рублей. Еще столько же предусмотрено проектом изменений в бюджете.

В итоге общая сумма составит 2 млн рублей и столько же по соглашению выделит РФФИ.

Правительство решило увеличить софинансирование после того, как этот вопрос подняла депутат Эмилия Слабунова на заседании парламента, когда глава Карелии отчитывался о работе за 2018 год.

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