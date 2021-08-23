Власти Карелии выкупают у коллекционера картину для музея ИЗО

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о выделении бюджетных средств на приобретение у коллекционера картины Василия Пармакова «Вид городской пристани».

Самарский коллекционер, который владеет картиной «Вид городской пристани» художника Василия Пармакова, решил её продать. Региональные власти приняли решение приобрести произведение искусства, поскольку его автор имел карельские корни. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Уникальная картина пополнит коллекцию Музея изобразительных искусств Карелии. Это „Вид городской пристани“ Петрозаводска середины 19 века кисти Василия Пармакова. Художник родился в Карелии, работал на Александровском заводе, а талант привел его в Академию художеств», — заявил Парфенчиков.

Он пояснил, что на приобретение картины выделены средства из бюджета Карелии.

«Для нас она несет не только художественную, но и историческую ценность. Поэтому полотно должно занять достойное место в коллекции и сохранить память о городе. Это настоящий раритет, у нас нет ни одной работы того периода. Важно, чтобы наши дети и внуки видели, каким был Петрозаводск, как он жил», — отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске художник Бадри Топурия подарил картины дому-интернату для ветеранов.