Реклама
Граждане России, проживающие в Финляндии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму
23.08.2021 12:57
На выборах в Карелии закончилась регистрация кандидатов (ВИДЕО)
22.08.2021 17:40
«Три дня в круглосуточном режиме практически на всех избирательных участках»
22.08.2021 14:56
Начался один из важных этапов избирательной кампании – агитация в СМИ (ВИДЕО)
22.08.2021 14:11

Власти Карелии выкупают у коллекционера картину для музея ИЗО

Новости. Культура
09:26, 25 Августа 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК

Новости партнеров

Глава республики Артур Парфенчиков заявил о выделении бюджетных средств на приобретение у коллекционера картины Василия Пармакова «Вид городской пристани».

Самарский коллекционер, который владеет картиной «Вид городской пристани» художника Василия Пармакова, решил её продать. Региональные власти приняли решение приобрести произведение искусства, поскольку его автор имел карельские корни. Об этом  Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

«Уникальная картина пополнит коллекцию Музея изобразительных искусств Карелии. Это „Вид городской пристани“ Петрозаводска середины 19 века кисти Василия Пармакова. Художник родился в Карелии, работал на Александровском заводе, а талант привел его в Академию художеств», — заявил Парфенчиков.

Он пояснил, что на приобретение картины выделены средства из бюджета Карелии.

«Для нас она несет не только художественную, но и историческую ценность. Поэтому полотно должно занять достойное место в коллекции и сохранить память о городе. Это настоящий раритет, у нас нет ни одной работы того периода. Важно, чтобы наши дети и внуки видели, каким был Петрозаводск, как он жил», — отметил Парфенчиков.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске художник Бадри Топурия подарил картины дому-интернату для ветеранов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.08.2021, 13:50
Налоговая служба Карелии дала разъяснения тем, кто собирает грибы и ягоды
24.08.2021, 07:25
Рабочие бежали с места аварии, повредив сети в Петрозаводске (ВИДЕО)
19.08.2021, 18:22
В Карелии три человека разбились насмерть на трассе «Кола»
20.08.2021, 07:38
Появились кадры с места смертельной аварии на трассе в Карелии, где погибли три человека (ФОТО)
22.08.2021, 12:38
Жительница поселка в Карелии переделала полдома под гостевой и за два месяца приняла 300 туристов
19.08.2021, 14:48
В Карелию идет холод

Аналитика

24.08.2021 17:27
Обществоведение
Пять лет Татьяниного дня 3
В советские времена распределение студентов после учебы гарантировало рабочее место, а рабочее место – опыт практической работы.
Модернизация Офтальмологического центра в режиме нон-стоп
24.08.2021 14:32
Глава Карелии: «Пример АО „ПКС-Водоканал“ показывает, что самые сложные технологические задачи могут быть решены»
24.08.2021 11:08
Кто пустил форелеводов в Ватнаволок? 8
23.08.2021 17:30
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
17.08.2021 12:10
Вся аналитика

Чтиво

23.08.2021 14:00
Без политики
Сертификации товаров и услуг в Санкт-Петербурге
Как пройти сертификацию товаров и услуг в Санкт-Петербурге, этапы оформления свидетельства о госрегистрации и регистрационного удостоверения.
«Работа с деревом дает энергию»
23.08.2021 11:15
Как одиноким родителям получить выплату от государства 1
20.08.2021 00:15
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»