В Петрозаводске художник Бадри Топурия подарил картины дому-интернату для ветеранов (ФОТО)

Художник Бадри Топурия передал несколько своих работ в Петрозаводский дом-интернат для ветеранов.

Информация об этом содержится в сообщении паблика дома-интерната в соцсети.

«Замечательный художник — „Карельский грузин“ Бадри Топурия передал Петрозаводскому дому-интернату несколько своих работ! Бадри Отарович — известнейший художник, преподаватель Петрозаводского государственного университета, член Карельской региональной общественной организации „Общество грузинской культуры“. Мы благодарим Бадри Топурия за прекрасный подарок!», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заключенные в Карелии нарисовали картины для постояльцев дома-интерната для ветеранов.