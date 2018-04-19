Власти Карелии вынесут достижения в экономике на публичные обсуждения

Правительство Карелии обещает оценивать достижения социально-экономического развития по конкретным целевым показателям путем публичных обсуждений.

Об этом сообщил сегодня на заседании парламента вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, представляя Концепцию социально-экономического развития региона на ближайшие 5 лет.

По словам Родионова, для оценки достижений правительство разработало 29 целевых показателей, каждый из которых отражает реальные изменения в тех или иных сферах экономики и социальной жизни.

Из этих показателей 14 характеризуют состояние экономики, 8 – развитие инфраструктуры, 8 – социальной сферы.

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