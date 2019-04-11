Власти Карелии задумались о ранней диагностике рака в районах

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости приобретения современного оборудования для ранней диагностики онкологических заболеваний в ряд клиник региона.

Парфенчиков предложил сделать акцент на оснащении современным оборудованием ранней диагностики рака и необходимым медицинским персоналом трех больниц – в Костомукше, Сегеже и Сортавале. Предполагаются, что эти медучреждения могут стать "узловыми" клиниками для обследования пациентов из ближайших территорий, пишут "Вести Карелии".

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