Власти Карелии заявили, что выполняют поручения Путина в срок

Поручения и указания президента России исполняются в Карелии в срок, сообщается на сайте администрации правительства Карелии.

"В настоящее время на контроле находится 83 прямых поручения президента Российской Федерации, в которых исполнителем является высшее должностное лицо региона. По 496 поручениям правительство республики является соисполнителем",- сказала руководитель администрации главы республики Татьяна Игнатьева.

В текущем году должно быть выполнено 57 прямых поручений. Наибольшее число находится на исполнении в министерстве строительства, ЖКХ и энергетики, Минздраве, Минэкономразвития, министерстве культуры и в министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

"В целом по всем поручениям Президента, находившихся на контроле в 2018 году, направлено 100 докладов президенту и 386 информаций. Это на четверть больше, чем в 2017 году", - отмечается в сообщении правительства.