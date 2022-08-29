Власти Карелии заявили о начале подготовки к строительству дома-интерната для престарелых в Костомукше

Подрядчик занялся подготовкой площадки под строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в городе горняков, сообщила заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник.

В Костомукше специализированная техника подрядной организации осуществляет подготовку площадки под строительство дома-интерната, выполняется снос зеленых насаждений на земельном участке, снятие и вывоз почвенно-растительного слоя, устройство временных дорог, ограждения, бытового городка, временного электроснабжения и видеонаблюдения. Об этом пишет заместитель премьер-министра правительства республики по социальным вопросам Ла риса Подсадник.

К ноябрю этого подрядчик должен сделать фундамент.

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – декабрь 2024 года.

Подсадник напомнила, что в мае был заключен контракт с АО «Специальный Застройщик «КСМ» на строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов вместимостью 200 мест. Стоимость объекта в Костомукше - 1251,74 млн рублей.

Ранее глава Карелии заявил о планах строительства нового дома-интерната для престарелых в поселке Матросы.