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Новое отделение БСМП Петрозаводска приняло первых пациентов

Новости. Общество
09:24, 16 Сентября 2021
фото: Артур Парфенчиков / ВК / скриншот видео

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Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в Петрозаводске начало работу новое приемное отделение больницы скорой помощи.

Артур Парфенчиков заявил, что с сегодняшнего дня пациенты будут поступать в новое приемное отделение петрозаводской клиники. Об этом губернатор сообщил в соцсети.

«С сегодняшнего дня все пациенты БСМП поступают в новое приемное отделение. Это совершенно другой, современный принцип оказания экстренной помощи. Он позволяет сэкономить драгоценное время для спасения жизни человека», — говорится в сообщении Парфенчикова.

Ранее сообщалось, что новое приемное отделение будет располагаться в одноэтажной пристройке со стороны улицы Кирова. Предполагалось, что туда смогут заезжать машины скорой помощи, чтобы доставлять больных сразу в теплое помещение. В приемное отделение обещали поставить новое оборудование. Там также планировалось разместить кабинеты диагностики и операционные. Весной 2019 года сообщалось, что работы по возведению отделения должны были завершиться в 2020 году.

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