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Новости. Общество
16:00, 29 Марта 2019

В БСМП Петрозаводска появятся новое приемное отделение и хирургический корпус

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Строительство нового приемного отделения начнется уже в этом году, в планах – возведение семиэтажного хирургического корпуса, сообщает пресс-служба правительства Карелии

В пятницу больницу скорой медицинской помощи посетил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он осмотрел площади под строительство зданий.

Как сообщил главный врач БСМП Алексей Хейфец, новое приемное отделение будет располагаться в одноэтажной пристройке со стороны улицы Кирова. Предполагается, что туда смогут заезжать машины скорой помощи, чтобы доставлять больных сразу в теплое помещение. В приемное отделение поступит новое оборудование. Там также разместятся кабинеты диагностики и операционные.

В минувший понедельник состоялся конкурс на проведение строительных работ, его выиграло петрозаводское предприятие. Договор будет подписан 5 апреля. С этого дня подрядчик сможет приступить к ограждению территории.

Строительство пристройки и покупка оборудования оценивается в 187,5 миллионов рублей. Завершить работы запланировано в 2020 году.

Хирургический корпус планируется пострить со стороны озера.

"Здесь предполагается разместить 11 операционных. Сюда же будет вынесено отделение интенсивной терапии, лаборатория, все диагностические службы", − сказал Алексей Хейфец.

С главным зданием больницы новый корпус соединит переход. На крыше планируется оборудовать вертолетную площадку.

Средства на проектирование уже выделены. Строительство хирургического корпуса потребует 2,5-2,9 миллиарда рублей.

Сейчас в БСМП ремонтируется терапевтическое отделение, на очереди – еще три.

"В итоге все здание будет отремонтировано в едином стиле с внешним утеплением, что создаст дополнительные условия для энергосбережения и экономии средств учреждения на коммунальные услуги и расходования большего объема средств на собственно медицинские услуги, − отметил Парфенчиков. – Создание суперсовременной больницы сокрой медицинской помощи очень важно для города".

С министром здравоохранения Михаилом Охлопковым руководитель региона обсудил вопрос материального стимулирования работников больницы и обеспечения их жильем.

Реконструкция здания Больницы скорой медицинской помощи ведется в рамках подготовки к 100-летию республики по федеральной программе развития Карелии до 2020 года.

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