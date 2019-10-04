Власти Карелии закупят для льготников лекарства почти на 123 млн рублей

В республике продолжается закупка лекарственных препаратов для льготных категорий граждан на 2020 год, сообщили в Минздраве Карелии.

Для своевременного и бесперебойного лекарственного обеспечения льготополучателей в следующем году сформировано 75 лотов. Опубликованы извещения на закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан на общую сумму 122, 51 млн рублей.

В первоочередном порядке осуществляется закупка инсулинов, сахароснижающих лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для обеспечения больных сахарным диабетом.