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Власти Карелии закупят технику для спасения леса от огня

Новости. Общество
06:40, 23 Апреля 2020
фото: Артур Парфенчиков / ВК
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Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о приобретении техники для пожароохранной службы и лесничеств Карелии.

Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцести о приобретении техники и оборудования для спасения республиканских лесов от огня. 

Глава региона пояснил, что пожароопасный сезон, согласно прогнозам, начнется на юге Карелии в начале мая.

"По нацпроекту "Экология" мы продолжаем оснащение пожароохранной службы и лесничеств Карелии техникой и специальным оборудованием для тушения пожаров. В этом году закупаем 41 единицу. Не так уж и много, скажет кто-то. Отвечу: во-первых, в основном это будет крупногабаритный транспорт. А во-вторых, масштабное перевооружение лесной отрасли региона нам удалось провести в прошлом году. Впервые за много лет! Тогда в республику поступило 417 единиц новой техники и оборудования. Мы закупили спецтранспорт повышенной проходимости, лесопожарные катера, грунтометы, мотопомпы, навигаторы, гидроподъемники, ранцевые огнетушители, парашютное снаряжение и другое многофункциональное оборудование", - заявил губернатор в соцсети.

В сентябре прошлого года сообщалось, что за время пожароопасного сезона в Карелии сгорело около 600 га леса

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