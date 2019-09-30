За время пожароопасного сезона в Карелии сгорело около 600 га леса

Всего в республике было зарегистрировано 106 лесных пожаров на общей площади 594,6 га, сообщили в Минприроды Карелии.

Для тушения возгораний в республике была создана общая группировка сил и средств пожаротушения – 3043 человека и 1184 единицы техники.

По сравнению с 2018 годом группировка сил и средств была увеличена на 87 человек.

Первый пожар был зарегистрирован 26 апреля в Сортавальском районе.

Количество пожаров в 2019 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 2,9 раза, площадь пожаров сократилась в 3,2 раза. В 2018 году произошло 311 лесных пожаров на площади 1931,3 га.

Самое большое количество пожаров было зарегистрировано в Муезерском (17), в Медвежьегорском (15), Лахденпохском (15), Прионежском (9) районах.

В Лахденпохском, Муезерском и Сегежском районах вводился особый противопожарный режим.

В связи с установлением устойчивой дождливой погоды в соответствии с приказом Министерства на всей территории Республики Карелия 30 сентября определено датой окончания пожароопасного сезона.