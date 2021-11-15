Власти Карелии запретили строить теплицы и высаживать деревья, закрывающие вид на старинную часовню

Вокруг памятника деревянной архитектуры в заонежской деревне Паяницы установлены зоны охраны.

Правительство Карелии утвердило зоны охраны Георгиевской часовни в заонежской деревне Паяницы. Памятник деревянной архитектуры XVII столетия является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно постановлению республиканского правительства, на прилегающей к часовне территории установлены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также охраняемого природного ландшафта. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещено возводить здания с высотой более чем 10 метров, а по стилевому решению дома должны быть приближены к традиционной архитектуре Заонежья. В свою очередь, в зоне охраняемого природного ландшафта нельзя размещать вышки сотовой связи и теплицы, а также высаживать деревья и кустарники, закрывающие обзор памятника.