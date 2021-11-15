890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42

Власти Карелии запретили строить теплицы и высаживать деревья, закрывающие вид на старинную часовню

Новости. Культура
15:00, 16 Ноября 2021
фото: © uchazdneg / «Народный каталог православной архитектуры»

Новости партнеров

Вокруг памятника деревянной архитектуры в заонежской деревне Паяницы установлены зоны охраны.

Правительство Карелии утвердило зоны охраны Георгиевской часовни в заонежской деревне Паяницы. Памятник деревянной архитектуры XVII столетия является объектом культурного наследия федерального значения.

Согласно постановлению республиканского правительства, на прилегающей к часовне территории установлены зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, а также охраняемого природного ландшафта. В зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности запрещено возводить здания с высотой более чем 10 метров, а по стилевому решению дома должны быть приближены к традиционной архитектуре Заонежья. В свою очередь, в зоне охраняемого природного ландшафта нельзя размещать вышки сотовой связи и теплицы, а также высаживать деревья и кустарники, закрывающие обзор памятника.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2021-11-16 18:00:30
Воруют и моляться хе хе
кир
2021-11-16 17:03:26
Стали такими набожными? Не смешите моего кота. :)
лишьбыпротив
2021-11-16 16:37:59
А вот на Валааме с таким же климатом попы в теплицах ананасы выращивают возле церкви.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:43
Обществоведение
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 2
Мы с детства привыкли к троллейбусам и автобусам в Петрозаводске, и казалось, они были задолго до нас.
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»