Власти напомнили о скором отключении горячей воды в домах Петрозаводска

Горячую воду в Петрозаводске начнут отключать с 24 июня, сообщили в администрации Петрозаводска.

В соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей с 24 июня ресурсоснабжающие компании приступят к отключению горячего водоснабжения в Петрозаводске.

Так, в среду с 10.00 подачу горячей воды приостановят в районах Центр, Сулажгора, Октябрьский, Первомайский, Голиковка, Зарека, Кукковка, Древлянка, Перевалка, Рыбка, Железнодорожный, Соломенное, Птицефабрика и Пески. Возобновится горячее водоснабжение в этих районах 8 июля.

На Ключевой приостановка подачи горячей воды пройдет в период с 27 июля по 6 августа.

Как напомнили в администрации, этом году испытания тепловых сетей в Петрозаводске стартуют позже обычного. Проведение работ необходимо для профилактики, выявления и устранения повреждений, а также модернизации соответствующей инфраструктуры.