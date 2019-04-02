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Новости. Общество
12:36, 02 Апреля 2019
фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Власти назвали факторы, мешающие развитию инвестпроектов в Петрозаводске

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Администрация Петрозаводска считает, что дефицит обустроенных промышленных территорий для предоставления бизнесу отталкивает инвесторов, готовых вложить деньги в развитие города.

В мэрии города заявили о необходимости усилить работу по повышению инвестиционной привлекательности Петрозаводска.
Об этом сообщил председатель комитета экономического развития администрации Петрозаводска Эдуард Марченко во время обсуждения стратегии социально-экономического развития карельской столицы на период до 2025 года, которое состоялась сегодня.

"Одним из факторов, отрицательно влияющих на уровень инвестиционной привлекательности, на сегодняшний день является в том числе и недостаток подготовленных инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой инфраструктурой и энергетическими возможностями, предназначенных для размещения промышленных производств", - сообщил Марченко.

Как городские власти планируют исправить сложившуюся ситуацию и улучшить инвестиционный климат, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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