Власти назвали источники рекордных налоговых поступлений в бюджет Карелии

По итогам 2018 года в карельский бюджет поступило 24,9 млрд. рублей налоговых доходов, что на 31,3%, или на 5,9 млрд рублей выше уровня 2017 года.

По данным Минфина Карелии, рост налоговых доходов на 87,5% обеспечен за счет перечислений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.

Кроме того, увеличение показателей наблюдалось по всем налоговым источникам: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 15,4%, транспортному налогу – на 13,8%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,3%, налогу на имущество организаций – на 10,0%.

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