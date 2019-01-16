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Новости. Экономика
09:44, 16 Января 2019
фото: Валерий Поташов

Власти назвали источники рекордных налоговых поступлений в бюджет Карелии

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По итогам 2018 года в карельский бюджет поступило 24,9 млрд. рублей налоговых доходов, что на 31,3%, или на 5,9 млрд рублей выше уровня 2017 года.

По данным Минфина Карелии, рост налоговых доходов на 87,5% обеспечен за счет перечислений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.

Кроме того, увеличение показателей наблюдалось по всем налоговым источникам: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 15,4%, транспортному налогу – на 13,8%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,3%, налогу на имущество организаций – на 10,0%.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эксперт
2019-01-16 10:55:01
М-да, слишком уж явно Минфин "выступил", в очередной раз "пустили пыль в глаза" своему начальнику... А вот что мы наблюдаем из их же справки: во-первых, превалирующим фактором, оказавшим столь существенный рост оказался прирост безвозмездных перечислений из федерального бюджета почти на 7 ярдов в сравнении с 2017 годом! И если бы этого прироста не было, то дефицит бюджета так бы и остался на том же уровне в 2,5 ярда! Стыдно, господа финансисты!! Профессиональнее надо!! Начальнику лапшу на уши вешайте, но не позорьтесь, выгружая такие липовые выводы в открытую всем на смех!!
Плейшнер
2019-01-16 10:42:51




Экономист Хазин: россиянам нужна социальная справедливость, а не правительство Медведева




Экономист Михаил Хазин отметил, что подавляющее большинство россиян ждет того, что когда-нибудь в России установится действительно социальное государство, которое обеспечит достойную жизнь большинству населения.
Поэтому россияне часто смотрят либо в сторону социальных государств Европы, либо даже в прошлом ищут справедливость — оглядываются на опыт СССР. И тут совершенно ясно, что запросы большинства не способен удовлетворить Дмитрий Медведев.
Медведев как принципиальный противник социального государства
Дмитрий Медведев является, безусловно, противником социального государства. Прямо он эту мысль не озвучивает, но постоянно намекает на это, да и если судить по делам, то это тоже очевидно.
Стратегия Медведева примерно такова: нужно каждый год сокращать хоть в какой-то мере социальное государство. Потому что якобы социальное государство — «модель неэффективная».
В современности, по мнению Медведева и либеральных фундаменталистов, необходимо, чтоб все решал так называемый свободный рынок. Это вполне ясная тактика правительства, когда фактически помощь направляется банкам, иностранным государствам и самым богатым людям, но не большинству. Большинство все это должно оплачивать якобы «в своих же интересах».
Отставка Медведева как минимум
Безусловно, никаких особых позитивных подвижек и адекватных реформ ждать в России нельзя, пока правительство Медведева находится у власти. Стоит понимать, что под правительством Медведева понимаются прежде всего представители экономического блока, то есть люди вроде Силуанова или Орешкина. Ну и сюда же относится сам Дмитрий Медведев, ярый сторонник подобных взглядов.
В России для развития нужны грамотные специалисты во главе государства, которые могли бы привести экономическую ситуацию к тому, чтоб страна стала не просто каким-то придатком запада, а начала развиваться как независимая, или суверенная, держава.
Потенциал у России есть, что признают даже люди Медведева, однако они же признают, что почти все ресурсы правительства идут в резервы. И при такой ситуации развития ждать не стоит.
Ванёк
2019-01-16 10:07:19
Собирать научились , теперь бы ещё т и тратить разумно попробовали на развитие экономики и соц.сферы , образования и медицины . А этого нет ..
Сергей
2019-01-16 10:47:02
Ванёк, Долги платим Москве
Сергей
2019-01-16 09:54:12
Петлю для народа затянули, вот и увеличение! Один транспортный налог чего стоит - платил 4500= стал 5400=. Ума много не надо.
Гость
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