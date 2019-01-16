Власти назвали источники рекордных налоговых поступлений в бюджет Карелии

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По итогам 2018 года в карельский бюджет поступило 24,9 млрд. рублей налоговых доходов, что на 31,3%, или на 5,9 млрд рублей выше уровня 2017 года.
По данным Минфина Карелии, рост налоговых доходов на 87,5% обеспечен за счет перечислений налога на прибыль и налога на доходы физических лиц.
Кроме того, увеличение показателей наблюдалось по всем налоговым источникам: налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 15,4%, транспортному налогу – на 13,8%, налогу на добычу полезных ископаемых – на 12,3%, налогу на имущество организаций – на 10,0%.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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