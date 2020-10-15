890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Минкультуры Карелии почти в полном составе заразилось коронавирусом 3
15.10.2020 21:41
Роспотребнадзор: непривитых врачей и учителей могут отстранять от работы 2
15.10.2020 21:05
Патологоанатомы рассказали, что COVID-19 делает с органами человека
15.10.2020 23:30
С Нового года будут введены новые правила перевозки детей
15.10.2020 20:40
Министр культуры Карелии возмутился решением руководителя театра в Сортавале отказаться от почетного знака 13
Сегодня 07:15

Власти назвали условие строительства "одноэтажного Петрозаводска"

Новости. Общество
16:04, 16 Октября 2020
фото: Виктор Клюшкин/ ТАСС
Загрузка...

Администрация Петрозаводска рассматривает возможность расширения границ города за счет создания новых зон индивидуального жилищного строительства.

Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономической политике начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников.

По его словам, для расширения границ Петрозаводска потребуется разработка нового Генерального плана города.

Такой ответ вызвал разочарование у депутатов.

"Сейчас вся молодежь хочет жить в домах… Красивые микрорайоны должны быть вокруг города – одноэтажный Петрозаводск. Вот когда молодежь останется", - сказала депутат Лариса Жданова.

Когда власти обещают начать эту работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-10-16 17:05:45
Объедините Петрозаводск и Прионежье в один округ, сразу найдутся места для строительства.
однозначно
2020-10-16 17:51:46
Os, не согласен. Лучше соломенное, скз и птицефабрику прионежью отдать. И мэрию прионежскую в Деревянку.
бюджет
2020-10-16 17:00:37
Очередное бла бла бла, не более. Реального ничего не будет. У любой администрации нынче не работа, а одни прожэкты, Поговорили, вроде бы и поработали. А результат говорильни кем либо контролируется? НЕ А!
zanoza
2020-10-16 16:51:06
Очередная утопия! Уровень жизни людей, тем более молодёжи, не позволяет обзавестись собственным домиком в пригороде. Сначала надо обеспечить людей работой и достойной зарплатой, а уже потом начинать одноэтажную застройку.
однозначно
2020-10-16 16:35:37
Согласен. Вся молодежь хочет быть блогерами и жить в домах. Потом ныть.
АК
2020-10-16 16:17:46
То хотят одноэтажные дома, то зеленые зоны. Определитесь уже. А то как в присказке про рыбку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.10.2020, 18:50
Число жертв страшного ДТП в Петрозаводске увеличилось до трех
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
11.10.2020, 12:04
"Опасные заборы" установили по всему Петрозаводску (ФОТО)
11.10.2020, 08:56
ГИБДД Карелии рассказала подробности страшной аварии, где погибли три человека
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
11.10.2020, 10:02
Соцсети: водитель, попавший в смертельное ДТП в Петрозаводске, был таксистом

Чтиво

Сегодня 15:46
Личное мнение
Нюхотская "рулетка"
Сельский мост, который должны были отремонтировать в Карелии к концу сентября, превратился для местных жителей в опасный "аттракцион".
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
"Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы система городского транспорта в столице Карелии развивалась" 8
13.10.2020 11:55
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
Сегодня 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»