Власти назвали условие строительства "одноэтажного Петрозаводска"

Администрация Петрозаводска рассматривает возможность расширения границ города за счет создания новых зон индивидуального жилищного строительства.
Об этом сообщил на заседании парламентского комитета по экономической политике начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Никита Стрельников.
По его словам, для расширения границ Петрозаводска потребуется разработка нового Генерального плана города.
Такой ответ вызвал разочарование у депутатов.
"Сейчас вся молодежь хочет жить в домах… Красивые микрорайоны должны быть вокруг города – одноэтажный Петрозаводск. Вот когда молодежь останется", - сказала депутат Лариса Жданова.
Когда власти обещают начать эту работу, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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