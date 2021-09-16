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Власти объяснили, почему преждевременно обновлять троллейбусный парк в Петрозаводске

Новости. Общество
14:19, 17 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

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Покупка новых троллейбусов в Петрозаводске нецелесообразна до тех пор, как не будет разработана комплексная схема работы общественного транспорта.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

«Нельзя лечить тяжело больного человека у косметолога. Приобретать транспортный подвижной состав можно только тогда, когда есть понимание и есть движение как комплексный процесс. Вот сейчас у нас это понимание есть, и мы в этот процесс вошли», — пояснил глава города, имея ввиду необходимость разработки комплексной транспортной схемы.

С этим согласен и глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Нам специалисты объяснили на пальцах: вы телегу впереди лошади не пускайте, потому что сейчас самое главное понять, какая будет схема. Мы все понимаем, что троллейбусы останутся, но, во-первых, надо понимать, какие троллейбусы. Они все разные и по вместимости, и по электропитанию. Есть гибридные троллейбусы. Может быть, мы именно такие троллейбусы будет покупать по транспортной схеме и часть маршрутов, необорудованных контактными линиями, закроем троллейбусами. Это нам должны сказать специалисты», — добавил губернатор.

О деталях транспортной реформы читайте в статье «Тяжело больного не отправят к косметологу».

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Комментарии

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Os
2021-09-17 15:03:54
Троллейбус, то, может, еще и выживет. А вот автобус до 2023 может и не дожить, водителей нет, маршруты закрывают. 1, 4, 15, 20 за полтора года закрылись.
David.
2021-09-17 14:44:18
Потому что после выборов собираются его похерить !
Изя
2021-09-17 14:44:12
Может и дело говорит воевода ))) :)
Гость
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