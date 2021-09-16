Власти объяснили, почему преждевременно обновлять троллейбусный парк в Петрозаводске

Покупка новых троллейбусов в Петрозаводске нецелесообразна до тех пор, как не будет разработана комплексная схема работы общественного транспорта.

Об этом сообщили мэр города Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков во время «Прямой линии» с жителями республики.

«Нельзя лечить тяжело больного человека у косметолога. Приобретать транспортный подвижной состав можно только тогда, когда есть понимание и есть движение как комплексный процесс. Вот сейчас у нас это понимание есть, и мы в этот процесс вошли», — пояснил глава города, имея ввиду необходимость разработки комплексной транспортной схемы.

С этим согласен и глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Нам специалисты объяснили на пальцах: вы телегу впереди лошади не пускайте, потому что сейчас самое главное понять, какая будет схема. Мы все понимаем, что троллейбусы останутся, но, во-первых, надо понимать, какие троллейбусы. Они все разные и по вместимости, и по электропитанию. Есть гибридные троллейбусы. Может быть, мы именно такие троллейбусы будет покупать по транспортной схеме и часть маршрутов, необорудованных контактными линиями, закроем троллейбусами. Это нам должны сказать специалисты», — добавил губернатор.

О деталях транспортной реформы читайте в статье «Тяжело больного не отправят к косметологу».