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Новости. Экономика
09:05, 29 Марта 2018
фото: Аркадий Дворкович/ пресс-служба правительства России.

Власти объяснили, почему собираются повысить налоги

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Планы правительства России по повышению налогов связаны, в том числе, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог.

Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться", - сказал он.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

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banan
2018-03-29 09:35:57
Платошки-картошки уже мало на восстановление. Толи еще будет - 6 годиков круговой поруки, безграничного воровства и веселухи.
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