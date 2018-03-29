Власти объяснили, почему собираются повысить налоги

Планы правительства России по повышению налогов связаны, в том числе, с необходимостью выделения ресурсов на развитие дорог.

Об этом сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Дорогами мы должны заниматься в приоритетном режиме. На это будут выделяться ресурсы. Для этого, в том числе, будут повышены налоги, что не может всем нравиться", - сказал он.

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