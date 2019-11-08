Власти объяснили, зачем потребовался российский аналог "Википедии"

Создаваемая Большая российская энциклопедия станет источником подтвержденной информации, в отличие от "Википедии", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, "Википедия" — популярный и уважаемый ресурс, однако информация, публикующаяся там, не является гарантированной. В то же время президент России Владимир Путин говорил о необходимости создания гарантированного источника знаний. Именно для этого создается Большая российская энциклопедия.Об этом сообщают "Известия".

"Ни о каких запретах, ограничениях доступа к "Википедии" речи быть не может", — подчеркнул официальный представитель Кремля.

5 ноября президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" на Большую российскую энциклопедию. В сентябре сообщалось, что на создание российского аналога "Википедии" могут потратить 1,7 млрд рублей. Субсидию выдадут открытому акционерному обществу "Научное издательство "Большая российская энциклопедия". Оно специализируется на выпуске энциклопедической и справочной литературы. Проект российского аналога "Википедии" представят общественности 21 ноября в Уфе.

Ранее сообщалось, что в "Википедии" появились страницы на ливвиковском диалекте карельского языка.