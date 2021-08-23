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Власти объявили о ликвидации дефицита кислорода в больницах Карелии

Новости. Общество
06:40, 26 Августа 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

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Министерство экономического развития Карелии объявило о стабилизации ситуации с обеспеченностью кислородом медицинских организаций республики.

«Благодаря своевременно принятым в регионе мерам, ситуация с обеспеченностью медицинских организаций Карелии кислородом стабилизирована, риски срыва плановых поставок кислорода отсутствуют. Республика Карелия исключена из группы контроля Минпромторга России по обеспеченности кислородом», — говорится в сообщении министерства.

Ранее из-за значительного роста объемов потребления кислорода в медицинских организациях на фоне увеличения числа заболеваний коронавирусом Минэку пришлось принять экстренные меры для ликвидации дефицита.

Было организовано взаимодействие с предприятиями-производителями кислорода, отработаны схемы транспортировки кислорода из соседних регионов,
организован контроль поставок кислорода в Карелию, мониторинг его потребления медицинскими организациями.

«В наиболее напряженный для республики период, благодаря личному содействию генерального директора АО „Карельский окатыш“ Максима Александровича Воробьева организована спасительная поставка медицинского кислорода из города Череповца (АО „Эр Ликвид Северсталь“) в Республику Карелию», — сообщили в министерстве.

Власти Карелии рассчитывают, что республика получит из федерального бюджета более 30 млн. рублей на приобретение медицинского кислородного концентратора с высокой производительностью. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации будет подписано в ближайшее время.

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