Власти обсуждают возможность повышения выплат из пенсионных накоплений

Минтруд России обратился в Пенсионный фонд (ПФР) с просьбой проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.
Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.
Как следует из письма, Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).
МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб., то есть предложение Минтруда заключается в резком повышении границы, при которой назначается пожизненная выплата,— до 2,4 тыс. руб. (625 тыс. руб. на накопительном счете).
Что такое пожизненная выплата пенсионерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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