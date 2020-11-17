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Власти обсуждают возможность повышения выплат из пенсионных накоплений

Новости. Общество
16:22, 18 Ноября 2020
фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Минтруд России обратился в Пенсионный фонд (ПФР) с просьбой проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.

Как следует из письма, Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб., то есть предложение Минтруда заключается в резком повышении границы, при которой назначается пожизненная выплата,— до 2,4 тыс. руб. (625 тыс. руб. на накопительном счете).

Что такое пожизненная выплата пенсионерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-18 17:14:22
То собираются отменить накопительную часть, то хотят выплаты производить из накопительной части. Сами уже не знают как оболванить пенсионеров.
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