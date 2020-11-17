Власти обсуждают возможность повышения выплат из пенсионных накоплений

Минтруд России обратился в Пенсионный фонд (ПФР) с просьбой проработать возможность изменения условий для единовременной выплаты пенсионных накоплений.

Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ведомства.

Как следует из письма, Минтруд, в частности, предлагает осуществлять единовременные выплаты в случае, если назначенная накопительная пенсия не превышает 20% минимального размера оплаты труда (МРОТ).

МРОТ в 2020 году составляет 12,1 тыс. руб., то есть предложение Минтруда заключается в резком повышении границы, при которой назначается пожизненная выплата,— до 2,4 тыс. руб. (625 тыс. руб. на накопительном счете).

Что такое пожизненная выплата пенсионерам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".