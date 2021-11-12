Власти обвинили в срыве строительства детсада в Петрозаводске активистов, ломающих ограждения

Строительство детского сада в районе Каменного карьера в петрозаводском микрорайоне Ключевая затягивается, в том числе, по вине активистов, протестующих против стройки.

Об этом говорится в ответе министерства строительства Карелии на запрос «Столицы на Онего».

«Причинами отставания являются неоднократно зафиксированные случаи неправомерных действий со стороны граждан, в том числе — направленные на разрушение ограждения строительной площадки, а также препятствующие строительной техники», — заявили в министерстве.

В Минстрое Карелии также сослались на «необходимость корректировки проектной документации с проведением повторных инженерных изысканий и прохождением повторной государственной экспертизы».

Кроме того, министерские чиновники объяснили задержку завершения работ «ростом цен на строительные ресурсы».

Подробнее о том, что ждет эту скандальную стройку, читайте в статье «Ни детского сада, ни памятника».