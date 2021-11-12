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Власти обвинили в срыве строительства детсада в Петрозаводске активистов, ломающих ограждения

Новости. Общество
15:07, 12 Декабря 2021
фото: Столица на Онего

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Строительство детского сада в районе Каменного карьера в петрозаводском микрорайоне Ключевая затягивается, в том числе, по вине активистов, протестующих против стройки.

Об этом говорится в ответе министерства строительства Карелии на запрос «Столицы на Онего».

«Причинами отставания являются неоднократно зафиксированные случаи неправомерных действий со стороны граждан, в том числе — направленные на разрушение ограждения строительной площадки, а также препятствующие строительной техники», — заявили в министерстве.

В Минстрое Карелии также сослались на «необходимость корректировки проектной документации с проведением повторных инженерных изысканий и прохождением повторной государственной экспертизы».

Кроме того, министерские чиновники объяснили задержку завершения работ «ростом цен на строительные ресурсы».

Подробнее о том, что ждет эту скандальную стройку, читайте в статье «Ни детского сада, ни памятника».

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Комментарии

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zanoza
2021-12-12 19:02:15
Ну и зачем понадобилось проведение повторных инженерных изысканий с прохождением повторной государственной экспертизы? А активисты предупреждали, что место для строительства садика выбрано весьма неудачное! Получается, что правы активисты оказались, однако.
goo
2021-12-12 20:33:55
zanoza, причем эти "специалисты" из минстроя продолжают свой путь по граблям, разрешая построить школу впритык к заправке, рядом с железкой и местом слива в канализацию с спецмашин. Более загрязненного места в Петрозаводске наверное не найти.
zanoza
2021-12-12 18:06:15
В Минстрое Карелии также сослались на «необходимость корректировки проектной документации с проведением повторных инженерных изысканий и прохождением повторной государственной экспертизы».
Ну и причём здесь активисты? Да им спасибо надо сказать! Ведь именно они подняли вопрос о том, что садик рядом с карьером строить глупо и небезопасно! Сейчас проведут инженерные изыскания, которые вполне могут оказаться неутешительными! И кто ответит за весь этот бедлам?
Изя
2021-12-12 20:47:19
zanoza, умно пишешь и добавить то нечего )))
Leopol'd
2021-12-12 20:15:03
zanoza, да никто не ответит! Пассаж построили так, что документацию найти невозможно, демонтаж незаконной пристройки опасен. Никто не ответил...
Ринат
2021-12-12 16:56:10
Редакция , закрывайте коометарии , у вас тут одни дэбилы и приставские дружки-бездельники .
goo
2021-12-12 20:35:53
Ринат, этим тут один человек занимается.
кир
2021-12-12 18:35:29
Ринат, ты командовать будешь? Не лопнет резинка в трусах?
кир
2021-12-12 16:45:11
Понятие смуты я внедрил на этом сайте, а оффффф пользуется. А ну его, - сказал кот.
Ринат
2021-12-12 16:44:05
У хреновых актёров и яёца плохие , мешают . В комментариях одна муть и ни слова по делу .
Лана Текучева
2021-12-12 16:33:58
А кто готовил документацию на аукцион и проверял проект?
Экспeрд
2021-12-12 16:09:43
Дети могут быть спокойны, оккупанты больше не вернутся.
Hовый
2021-12-12 16:00:50
Пофиг. Смуты не будет в приграничном регионе.
Offff
2021-12-12 16:33:24
Hовый/ социопат . Так вся смута от вас ..от Педросоов. Украли власть и разводят смуту.
Leopol'd
2021-12-12 15:51:43
А про печенегов то забыли!!!
Лана Текучева
2021-12-12 16:46:59
Leopol'd,

"Плохому танцору" что мешает..?
Hовый
2021-12-12 15:35:12
трунов там был весьма забавен :)
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