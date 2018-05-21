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Новости. Общество
06:40, 21 Мая 2018

Власти опровергли информацию о закрытии детсадов в Лахденпохье из-за отключения электроэнергии

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Глава администрации Лахденпохского района Карелии Владислав Вохмин заявил, что отключений света в детских садах не будет, учреждения будут работать.

Ранее на сайте "Сортавала ФМ" появилась информация, что 18 мая после 16 часов в Лахденпохье из-за долгов перед энергетиками от электричества отключили два детских сада.Коллективы садов успели покормить детей и последний день рабочей недели прошел по привычному расписанию. Однако, родителям сообщили, что с понедельника дети не смогут посещать детсады из-за отключения электроэнергии.

"Все решено. Есть задолженность по оплате энергии. Отключений не будет", - сказал "Столице на Онего" Владислав Вохмин.

Он подтвердил, что детсады  закрыты не будут.

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