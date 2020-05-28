Власти отчитались о размерах зарплат основных категорий бюджетников Карелии

Правительство Карелии объявило о полном выполнении в 2019 году указов президента РФ, в которых установлены требования к размеру заработной платы основных категорий бюджетников.

Данные о зарплатах "указных" бюджетников представлены в проекте закона "Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2019 год".

Согласно указам президента РФ, зарплаты перечисленных категорий бюджетников должны соотноситься с величиной среднемесячного дохода от трудовой деятельности в реальном секторе экономики.

"По итогам 2019 года установленные показатели достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы Республики Карелия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Например, средний размер зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций составил 36461,7 руб. Конкретные цифры по всем "указным" бюджетниками смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".