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Власти отчитались о размерах зарплат основных категорий бюджетников Карелии

Новости. Общество
13:01, 29 Мая 2020
фото: pixabay
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Правительство Карелии объявило о полном выполнении в 2019 году указов президента РФ, в которых установлены требования к размеру заработной платы основных категорий бюджетников.

Данные о зарплатах "указных" бюджетников представлены в проекте закона "Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2019 год".

Согласно указам президента РФ, зарплаты перечисленных категорий бюджетников должны соотноситься с величиной среднемесячного дохода от трудовой деятельности в реальном секторе экономики.

"По итогам 2019 года установленные показатели достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы Республики Карелия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Например, средний размер зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций составил 36461,7 руб.

Конкретные цифры по всем "указным" бюджетниками смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2020-05-29 14:26:22
Отчёт не для людей, а для правительства.
German
2020-05-29 14:15:16
Сравните то что написали , с предлагаемой на сайтах по поиску работы , зарплаты ( они в два меньше ) . Болтуны .
zanoza
2020-05-29 13:59:35
Да какой это отчёт, если показаны усреднённые данные, вы структурно покажите кто сколько получает.
новый
2020-05-29 13:55:01
Сейчас либерастня вылезет из бункера и опять начнет ныть про среднюю температуру по больнице.
Гость
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