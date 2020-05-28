Власти отчитались о размерах зарплат основных категорий бюджетников Карелии

Правительство Карелии объявило о полном выполнении в 2019 году указов президента РФ, в которых установлены требования к размеру заработной платы основных категорий бюджетников.
Данные о зарплатах "указных" бюджетников представлены в проекте закона "Об исполнении бюджета Республики Карелия за 2019 год".
Согласно указам президента РФ, зарплаты перечисленных категорий бюджетников должны соотноситься с величиной среднемесячного дохода от трудовой деятельности в реальном секторе экономики.
"По итогам 2019 года установленные показатели достигнуты по всем категориям работников бюджетной сферы Республики Карелия", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Например, средний размер зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций составил 36461,7 руб.
Конкретные цифры по всем "указным" бюджетниками смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".
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