Власти отказались от сокращения выдачи древесины для нужд жителей Карелии

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Парламент Карелии сегодня принял в окончательном чтении законопроект, регламентирующий нормативы предоставления гражданам древесины для собственных нужд, в том числе, для строительства и ремонта домов.
Согласно документу, исключены нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд в целях реконструкции, капитального ремонта жилых домов из деревянных конструкций.
Все остальные нормативы, в том числе, для обычного ремонта и строительства домов, будут сохранены.
Ранее Министерство природных ресурсов и экологии сообщило о планах по сокращению нормативов заготовки древесины для строительства и отопления домов жителей республики.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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