Власти отказались от сокращения выдачи древесины для нужд жителей Карелии

Парламент Карелии сегодня принял в окончательном чтении законопроект, регламентирующий нормативы предоставления гражданам древесины для собственных нужд, в том числе, для строительства и ремонта домов.

Согласно документу, исключены нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд в целях реконструкции, капитального ремонта жилых домов из деревянных конструкций.

Все остальные нормативы, в том числе, для обычного ремонта и строительства домов, будут сохранены.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии сообщило о планах по сокращению нормативов заготовки древесины для строительства и отопления домов жителей республики.

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