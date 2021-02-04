Власти Петрозаводска анонсировали серию горячих линий в феврале

Руководители комитетов городской администрации ответят на вопросы петрозаводчан по разным темам.
В течение двух следующих недель в администрации Петрозаводска пройдут тематические горячие линии, сообщили в мэрии города.
На вопросы горожан дадут разъяснения:
- 9 февраля (с 10 до 11 часов) - заместитель главы администрации – председатель комитета ЖКХ Андрей Александрович Бекелев. Телефон - 71-33-12;
- 12 февраля (с 16 до 17 часов) - заместитель главы Петрозаводска – руководитель аппарата администрации Диана Владимировна Евстигнеева. Телефон - 71-33-05;
- 16 февраля (с 14 до 15 часов) - заместитель главы администрации - председатель комитета социального развития Любовь Викторовна Иконникова. Телефон - 71-33-07;
- 16 февраля (с 12 до 13 часов) - председатель комитета экономического развития Эдуард Васильевич Марченко. Телефон - 71-33-32.
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